Горюнов Виктор Еремеевич
Место рожденияс. Дамбуки, Зейского района, Читинской области
Дата рождения23.02.1939
Дата смерти01.06.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1939
с. Дамбуки, Зейского района, Читинской области
Рождение ребёнка
12.08.1976
Дочь: Божевольная Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Горюнова Лариса Константиновна
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.2008
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край