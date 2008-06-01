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Горюнов Виктор Еремеевич

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Место рождения

с. Дамбуки, Зейского района, Читинской области

Дата рождения

23.02.1939

Дата смерти

01.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1939

Отец: Горюнов Еремей Данилович

Мать: Лозовая Анастасия Герасимовна

с. Дамбуки, Зейского района, Читинской области
Рождение ребёнка
12.08.1976

Дочь: Божевольная Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Горюнова Лариса Константиновна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Лариса Константиновна

Смерть
01.06.2008
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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