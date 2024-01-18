Третьякова Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890 ст.
Отец ребёнка: Третьяков Федор Федорович
Рождение ребёнка
24.08.1892 ст.
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Третьяков Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно