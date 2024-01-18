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Третьякова Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Третьяков Иван Федорович

Отец ребёнка: Третьяков Федор Федорович

Рождение ребёнка
24.08.1892 ст.

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Третьяков Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
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