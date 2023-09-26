Китаев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаев Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Китаев Федор Митрофанович

Мать: Китаева Анна Анисимовна

Рождение ребёнка
29.10.44

Дочь: Смирнова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Люсина Александра Евграфовна

Бракосочетание
31.10.1940

Жена: Люсина Александра Евграфовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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