Китаев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Китаев Федор Митрофанович
Мать: Китаева Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
29.10.44
Дочь: Смирнова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Люсина Александра Евграфовна
Бракосочетание
31.10.1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно