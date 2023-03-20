Кузнецов Вадим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Николай
Мать: Кузнецова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Клавдия
Смерть
1950