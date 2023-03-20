Кузнецов Вадим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Вадим Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Николай

Мать: Кузнецова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Клавдия

Смерть
1950
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