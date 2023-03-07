Шарапов Феодор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Шарапов Яков Прокопьевич
Мать: Шарапова Мария Фотиевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1895
Рождение ребёнка
31.10.1906
Рождение ребёнка
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно