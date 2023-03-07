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Шарапов Феодор Яковлевич

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Место рождения

Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шарапов Яков Прокопьевич

Мать: Шарапова Мария Фотиевна

Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шарапов Михаил Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.10.1906

Сын: Шарапов Михаил Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шарапов Михаил Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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