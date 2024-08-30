Буянов Григорий Степанович
мужской, родился 1874
умер Неизвестно
ОтецБуянов Степан Андреевич1840 г.р.
Супруги
Буянова Елена Варфоломеевна1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Буянов Степан Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буянова Елена Варфоломеевна
Благовещенск, Амурская область
Смерть
Неизвестно