Буянов Григорий Степанович 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Буянов Григорий Степанович

Автор
ИС
Смускина И.

мужской, родился 1874

умер Неизвестно

Отец
Буянов Степан Андреевич1840 г.р.
Супруги
Буянова Елена Варфоломеевна1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Буянов Степан Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Елена Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянова Елена Варфоломеевна

Благовещенск, Амурская область

Смерть
Неизвестно

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