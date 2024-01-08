Симоненко Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.2011

Дочь: Симоненко Марианна Сергеевна

Мать ребёнка: Кудина- Симоненко Ольга Станиславовна

Рождение ребёнка
01.08.2017

Дочь: Симоненко Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: Кудина- Симоненко Ольга Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудина- Симоненко Ольга Станиславовна

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