Симоненко Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.2011
Дочь: Симоненко Марианна Сергеевна
Мать ребёнка: Кудина- Симоненко Ольга Станиславовна
Рождение ребёнка
01.08.2017
Дочь: Симоненко Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: Кудина- Симоненко Ольга Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно