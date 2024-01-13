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Бабак Григорий Прокофиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.02.1936

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабак Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1899

Сын: Бабак Прокофий Проня Григорьевич

Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бабак Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
30.05.1906

Сын: Бабак Исай Григорьевич

Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна

Казаче-Малеваный, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.06.1908

Дочь: Хворостина Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.06.1911

Дочь: Замотаева Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
08.10.1916

Дочь: Костицына Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кисель Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабак Пелагея Васильевна

Смерть
06.02.1936
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