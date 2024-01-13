Бабак Григорий Прокофиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.02.1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабак Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1899
Сын: Бабак Прокофий Проня Григорьевич
Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
30.05.1906
Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна
Казаче-Малеваный, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.06.1908
Дочь: Хворостина Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.06.1911
Дочь: Замотаева Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
08.10.1916
Дочь: Костицына Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисель Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Бабак Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабак Пелагея Васильевна
Смерть
06.02.1936