Ческидова Авдотья Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Сын: Ческидов Павел Федосеевич
Отец ребёнка: Ческидов Федосей Фёдорович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ческидова Наталья Федосеевна
Отец ребёнка: Ческидов Федосей Фёдорович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ческидова Марфа Федосеевна
Отец ребёнка: Ческидов Федосей Фёдорович
Рождение ребёнка
08.05.1783 ст.
Отец ребёнка: Ческидов Федосей Фёдорович
Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ческидова Степанида Федосеевна
Отец ребёнка: Ческидов Федосей Фёдорович
Смерть
Неизвестно