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Ческидова Авдотья Исаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ческидов Федосей Фёдорович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Ческидов Павел Федосеевич

Отец ребёнка: Ческидов Федосей Фёдорович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ческидова Наталья Федосеевна

Отец ребёнка: Ческидов Федосей Фёдорович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ческидова Марфа Федосеевна

Отец ребёнка: Ческидов Федосей Фёдорович

Рождение ребёнка
08.05.1783 ст.

Сын: Ческидов Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Ческидов Федосей Фёдорович

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ческидова Степанида Федосеевна

Отец ребёнка: Ческидов Федосей Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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