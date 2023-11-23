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Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

26.02.1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1683 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
1724

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Иван Иванович (1724 — 1797) Родился в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Ивана Федоровича. 2 апреля 1747 года определен в пономаря к церкви того же села. Умер 19 декабря 1797 года. Жена его... Показать все
Рождение ребёнка
1725

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
1732

Сын: Галактион Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
1741

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Георгий Иванович (1741 — ?) Родился 23 апреля 1741 года в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Ивана Федоровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Агриппина Васильевна (1740-26.08.1795),... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фёдоров

Смерть
26.02.1750
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