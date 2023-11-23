Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти26.02.1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1724
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Иван Иванович (1724 — 1797) Родился в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Ивана Федоровича. 2 апреля 1747 года определен в пономаря к церкви того же села. Умер 19 декабря 1797 года. Жена его... Показать все
Рождение ребёнка
1725
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1732
Сын: Галактион Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1741
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Георгий Иванович (1741 — ?) Родился 23 апреля 1741 года в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Ивана Федоровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Агриппина Васильевна (1740-26.08.1795),... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фёдоров
Смерть
26.02.1750