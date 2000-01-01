Гуляев (Рябухина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Рябухин Симан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Гуляев Иван
Отец ребёнка: Гуляев Егор
Рождение ребёнка
1734
Сын: Гуляев Максим
Отец ребёнка: Гуляев Егор
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Кадочникова Агрофена
Отец ребёнка: Гуляев Егор
Рождение ребёнка
1742
Сын: Гуляев Семен
Отец ребёнка: Гуляев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуляев Егор
Смерть
Неизвестно