Гуляев (Рябухина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев (Рябухина) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1680 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Рябухин Симан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Гуляев Иван

Отец ребёнка: Гуляев Егор

Рождение ребёнка
1734

Сын: Гуляев Максим

Отец ребёнка: Гуляев Егор

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Кадочникова Агрофена

Отец ребёнка: Гуляев Егор

Рождение ребёнка
1742

Сын: Гуляев Семен

Отец ребёнка: Гуляев Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Егор

Смерть
Неизвестно
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