Бояринцева Елена Ивановна
Место рожденияд. Лаптевская (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Дата рожденияВычислено 1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лаптевская (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Бракосочетание
25.05.1898 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1913 ст.
Сын: Лысова сын -
Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович
Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния