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Бояринцева Елена Ивановна

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Место рождения

д. Лаптевская (Орловский уезд, Рыбинская волость)

Дата рождения

Вычислено 1875 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Вычислено 1913 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лаптевская (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Бракосочетание
25.05.1898 ст.

Муж: Лысов Сергей Егорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1913 ст.

Сын: Лысова сын -

Отец ребёнка: Лысов Сергей Егорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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