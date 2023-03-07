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Рябева Елена Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Рябев Леонтий Савельев

Отец ребёнка: Рябев Савелий (Савка) Афонасьев

дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Рябев Яков Савельев

Отец ребёнка: Рябев Савелий (Савка) Афонасьев

дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Рябев Евсевий Савельев

Отец ребёнка: Рябев Савелий (Савка) Афонасьев

дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябев Савелий (Савка) Афонасьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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