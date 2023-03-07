Рябева Елена Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Отец ребёнка: Рябев Савелий (Савка) Афонасьев
дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Рябев Яков Савельев
Отец ребёнка: Рябев Савелий (Савка) Афонасьев
дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690
Отец ребёнка: Рябев Савелий (Савка) Афонасьев
дер. Путятинская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710