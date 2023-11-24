Зобова Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобова Екатерина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Александр Борисович

Отец ребёнка: Зобов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Виктор Борисович

Отец ребёнка: Зобов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Зобов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Николай Борисович

Отец ребёнка: Зобов Борис Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зобов Борис Сергеевич

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