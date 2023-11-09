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Куденеко Николай Дометович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

27.05.1938

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Куденеко Домет Кондратьевич

Мать: Куденеко ?

Арест
17.03.1938
Приговорен: тройкой при УНКВД по Московской обл. 20 мая 1938 г., обв.: контрреволюционной агитации и пропаганде.
Смерть
27.05.1938
Причина смерти: Расстрел. | Место захоронения - место захоронения - Московская обл., Бутово. Реабилитирован 10 февраля 1990 г. Архивное дело: место хранения дела - ГУВД по МО.
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