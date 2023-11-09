Куденеко Николай Дометович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти27.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Куденеко Домет Кондратьевич
Мать: Куденеко ?
Арест
17.03.1938
Приговорен: тройкой при УНКВД по Московской обл. 20 мая 1938 г., обв.: контрреволюционной агитации и пропаганде.
Смерть
27.05.1938
Причина смерти: Расстрел. | Место захоронения - место захоронения - Московская обл., Бутово. Реабилитирован 10 февраля 1990 г. Архивное дело: место хранения дела - ГУВД по МО.