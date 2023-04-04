Зачупейко Степан Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1880
Отец: Зачупейко Филипп Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1903
Сын: Зачупейко Петр Степанович
Мать ребёнка: Иулиания Матвеева
Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Иулиания Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иулиания Матвеева
Смерть
Неизвестно