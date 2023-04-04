Зачупейко Степан Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко Степан Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Зачупейко Филипп Емельянов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1903

Сын: Зачупейко Петр Степанович

Мать ребёнка: Иулиания Матвеева

Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Иулиания Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иулиания Матвеева

Смерть
Неизвестно
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