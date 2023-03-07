Семенова Ирина (Орина) Лаврентьева
Место рожденияпоч. Белый ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Белый ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Семенов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Зиновия Иванова
Отец ребёнка: Семенов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Семенов Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Иван Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816