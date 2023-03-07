Семенова Ирина (Орина) Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Ирина (Орина) Лаврентьева

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Место рождения

поч. Белый ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Белый ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Семенов Иван Петров

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Зиновия Иванова

Отец ребёнка: Семенов Иван Петров

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Семенов Сергей Иванов

Отец ребёнка: Семенов Иван Петров

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Иван Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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