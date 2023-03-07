Честноков Харитон Филиппович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1904
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
05.07.1908
Дочь: Евдокия Харитоновна
Мать ребёнка: Честноков Наталья Григорьевна
МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно