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Честноков Харитон Филиппович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
28.10.1904

Жена: Честноков Наталья Григорьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
05.07.1908

Дочь: Евдокия Харитоновна

Мать ребёнка: Честноков Наталья Григорьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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