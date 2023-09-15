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Вершина-Яйло Иван
Вершина-Яйло Иван
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1871
Пол
Мужской
Отец
Яйло Илья
1821 г.р.
Мать
Яйло (Яйло (вершина)) Евдокия
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Яйло Илья
Мать:
Яйло Евдокия
Малоянисоль
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