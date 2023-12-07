Анисья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кирьян Семёнович

Отец ребёнка: Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Семён Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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