Анисья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кирьян Семёнович
Отец ребёнка: Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Георгий Семёнович
Отец ребёнка: Семён Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Дмитриевич
Смерть
Неизвестно