Петров Гаврил Георгиевич
Место рожденияВологодская обл., Сокольский р-н,
Дата рожденияВычислено 1987
Дата смерти09.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение
Вычислено 1987
Отец: Петров Георгий
Мать: не указана
Вологодская обл., Сокольский р-н,
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.10.1943
Смоленская обл., Красновский с/с, центр д. Лонница, братская могила, № захоронения 67-120