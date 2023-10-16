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Петров Гаврил Георгиевич

Место рождения

Вологодская обл., Сокольский р-н,

Дата рождения

Вычислено 1987

Дата смерти

09.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902

Сын: Петров Петр Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
Вычислено 1987

Отец: Петров Георгий

Мать: не указана

Вологодская обл., Сокольский р-н,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.10.1943
Смоленская обл., Красновский с/с, центр д. Лонница, братская могила, № захоронения 67-120
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