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Шеметова Татьяна Викторовна
Шеметова Татьяна Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.01.2017
Пол
Женский
Отец
Шеметов Виктор Павлович
1990 г.р.
Мать
Шеметова Ольга Геннадьевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.2017
Отец:
Шеметов Виктор Павлович
Мать:
Шеметова Ольга Геннадьевна
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