Шеметова Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.2017

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.2017

Отец: Шеметов Виктор Павлович

Мать: Шеметова Ольга Геннадьевна

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