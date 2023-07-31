Huff Paul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHuff Paul

Huff Paul

Место рождения

Drozdov, Šumperk, Olomoucký kraj, Czechia

Дата рождения

28.06.1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

1763 г.р.
Около 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1763

Отец: Huff Jakub

Мать: Marina

Drozdov, Šumperk, Olomoucký kraj, Czechia
Бракосочетание
22.11.1791

Жена: Elisabeth

Jedlí, Šumperk, Northern Moravia, Czechia
Бракосочетание
18.01.1794

Жена: Anna

Jedlí, Šumperk, Northern Moravia, Czechia
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close