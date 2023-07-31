Huff Paul
Место рожденияDrozdov, Šumperk, Olomoucký kraj, Czechia
Дата рождения28.06.1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1763
Отец: Huff Jakub
Мать: Marina
Drozdov, Šumperk, Olomoucký kraj, Czechia
Бракосочетание
22.11.1791
Жена: Elisabeth
Jedlí, Šumperk, Northern Moravia, Czechia
Бракосочетание
18.01.1794
Жена: Anna
Jedlí, Šumperk, Northern Moravia, Czechia
Смерть
Неизвестно