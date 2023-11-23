Розова Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозова Наталья Петрова

Розова Наталья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Александр Михайлов

Отец ребёнка: Розов Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайлова

Отец ребёнка: Розов Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Павел Михайлов

Отец ребёнка: Розов Михаил Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Михаил Алексеев

Смерть
Неизвестно
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