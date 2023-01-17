Сахарова (Радина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1902
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1902
Отец: Радин Василий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1926
Дочь: Макрицкая Дина Андреевна
Отец ребёнка: Сахаров Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1928
Дочь: Сахарова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Сахаров Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаров Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Сахаров Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991
Кишинёв, Муниципий Кишинёв