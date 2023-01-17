Сахарова (Радина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Радина) Мария Васильевна

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Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.02.1902

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1902

Отец: Радин Василий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.01.1926

Дочь: Макрицкая Дина Андреевна

Отец ребёнка: Сахаров Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1928

Дочь: Сахарова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Сахаров Андрей Николаевич

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Сахаров Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Андрей Николаевич

Смерть
1991
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
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