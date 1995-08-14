Старовойтова (Васильева) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтова (Васильева) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Вячеслав (Геннадий) Григорьевич

Отец ребёнка: Старовойтов Григорий Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Валерий

Отец ребёнка: Старовойтов Григорий Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Борис

Отец ребёнка: Старовойтов Григорий Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старовойтов Юрий

Отец ребёнка: Старовойтов Григорий Пантелеевич

Рождение ребёнка
16.08.1924

Дочь: Иванова (Старовойтова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Старовойтов Григорий Пантелеевич

Адамовка, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
14.08.1995

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