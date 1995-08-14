Старовойтова (Васильева) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.08.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Вячеслав (Геннадий) Григорьевич
Отец ребёнка: Старовойтов Григорий Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Валерий
Отец ребёнка: Старовойтов Григорий Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Борис
Отец ребёнка: Старовойтов Григорий Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Юрий
Отец ребёнка: Старовойтов Григорий Пантелеевич
Рождение ребёнка
16.08.1924
Дочь: Иванова (Старовойтова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Старовойтов Григорий Пантелеевич
Адамовка, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
14.08.1995