Иваневич Спиридон Йосипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваневич Спиридон Йосипович

Место рождения

Хотислав, Малоритский район, Брестская область

Дата рождения

04.01.1932

Дата смерти

19.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932

Отец: Иваневич Iwaniewicz Иосип Joseph

Мать: Иваневич Iwaniewicz Maria Marina

Хотислав, Малоритский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Иваневич Роман

Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Станислава Stanisława

Рождение ребёнка
02.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Станислава Stanisława

Рождение ребёнка
30.09.1964

Сын: Иваневич Михаил

Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Станислава Stanisława

Рождение ребёнка
31.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Станислава Stanisława

Великие Мосты, Львівська область
Смерть
19.03.2003
Великие Мосты, Львівська область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Великие Мосты, Львівська область
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