Иваневич Спиридон Йосипович
Место рождения
Дата рождения04.01.1932
Дата смерти19.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932
Рождение ребёнка
1957
Сын: Иваневич Роман
Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Станислава Stanisława
Рождение ребёнка
02.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Станислава Stanisława
Рождение ребёнка
30.09.1964
Сын: Иваневич Михаил
Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Станислава Stanisława
Рождение ребёнка
31.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иваневич Iwaniewicz Станислава Stanisława
Смерть
19.03.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно