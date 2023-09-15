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Каурцев Фёдор Александрович

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Место рождения

Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

23.12.1896

Дата смерти

16.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Каурцева Глафира Павловна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Каурцев Валентин Фёдорович

Мать ребёнка: Каурцева Глафира Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каурцева Глафира Павловна

Смерть
16.02.1963
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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