Каурцев Фёдор Александрович
Место рождения
Дата рождения23.12.1896
Дата смерти16.02.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Каурцева Глафира Павловна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Каурцев Валентин Фёдорович
Мать ребёнка: Каурцева Глафира Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1963