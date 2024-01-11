Асадуллин Талгат Гарифович
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения10.06.1924
Дата смерти04.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1924
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Военная награда
14.04.1945
974 обс 70 ск 49 А 2 БелФ
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
01.10.1948
Сын: Асадуллин Флюр Талгатович
Мать ребёнка: Асадуллина Танзиля Тимербаевна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
1948
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1957
Дочь: Флюра Талгатовна
Мать ребёнка: Асадуллина Танзиля Тимербаевна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
11.06.1961
Сын: Асадуллин Ильдар Талгатович
Мать ребёнка: Асадуллина Танзиля Тимербаевна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Военная награда
06.04.1985
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Орден Отечественной войны II степени №2935571
Военная награда
06.04.1985
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Орден Отечественной войны II степени №2935571
Работа или профессия
С 1990 по 1992
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смотритель кладбища №1
Смерть
04.03.1992
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №1. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия