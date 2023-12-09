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Кирьянова (Савина) Татьяна Васильевна
Кирьянова (Савина) Татьяна Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1967
Пол
Женский
Отец
Савин Василий
1920 г.р.
Мать
Савина Фещенко (Горб) Мария Ивановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1967
Отец:
Савин Василий
Мать:
Савина Фещенко Мария Ивановна
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