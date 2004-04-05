Ролина Ильмировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ролина Ильмировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.2004

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2004

Отец: Ильмир

Мать: Сафиуллина Лариса Альфритовна

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