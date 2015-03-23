Битаров Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Битаров Анатолий Иванович

Место рождения

СССР, СОАССР, с. Мичурино

Дата рождения

05.05.1941

Дата смерти

23.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, СОАССР, с. Мичурино
Рождение ребёнка
15.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

г. Орджоникидзе, СССР
Смерть
23.03.2015
Россия
Похороны
Неизвестно
с. Октябрьское, РСО-Алания
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