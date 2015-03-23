Битаров Анатолий Иванович
Место рожденияСССР, СОАССР, с. Мичурино
Дата рождения05.05.1941
Дата смерти23.03.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР, СОАССР, с. Мичурино
Рождение ребёнка
15.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
г. Орджоникидзе, СССР
Смерть
23.03.2015
Россия
Похороны
Неизвестно
с. Октябрьское, РСО-Алания