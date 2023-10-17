Филатов Матвей Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: Филатов Влас
Рождение ребёнка
07.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золкина Пелагея Константиновна
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Людмила Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1980