Филатов Матвей Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатов Матвей Власович

Филатов Матвей Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Филатов Влас

Мать: Филатова Феоклинья Ананьевна

Рождение ребёнка
07.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золкина Пелагея Константиновна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Людмила Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close