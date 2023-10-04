Хорошавцева-Бырылова Афанасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бырылов Андрей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1894
Рождение ребёнка
07.10.1895
Дочь: Хорошавцева Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Хорошавцев Николай Симеонович
Рождение ребёнка
21.07.1897
Дочь: Хорошавцева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Хорошавцев Николай Симеонович
Рождение ребёнка
27.06.1900
Сын: Хорошавцев Павел Николаевич
Отец ребёнка: Хорошавцев Николай Симеонович
Смерть
Неизвестно