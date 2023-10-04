Хорошавцева-Бырылова Афанасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавцева-Бырылова Афанасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бырылов Андрей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1894

Муж: Хорошавцев Николай Симеонович

Рождение ребёнка
07.10.1895

Дочь: Хорошавцева Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Хорошавцев Николай Симеонович

Рождение ребёнка
21.07.1897

Дочь: Хорошавцева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Хорошавцев Николай Симеонович

Рождение ребёнка
27.06.1900

Сын: Хорошавцев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Хорошавцев Николай Симеонович

Смерть
Неизвестно
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