Крыгин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 2015
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 2015
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край