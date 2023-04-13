Крыгин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгин Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 2015

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
После 2015
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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