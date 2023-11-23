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Никольский Семен Иванович

Место рождения

с. Покровское в Полозове (Полозово, Покров) Рыбинского уезда Ярославской губернии

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

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ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Никольский Иван Петров

Мать: Никольская Анна Иванова

с. Покровское в Полозове (Полозово, Покров) Рыбинского уезда Ярославской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин г. Рыбинска
Смерть
1911
деревня Кстово Рыбинского уезда
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