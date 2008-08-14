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Абдурахманова Эвелина Ринатовна
Абдурахманова Эвелина Ринатовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.2008
Пол
Женский
Отец
Абдурахманов Ринат Тофикович
Мать
Абдурахмановна Гульшат Равильевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2008
Отец:
Абдурахманов Ринат Тофикович
Мать:
Абдурахмановна Гульшат Равильевна
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