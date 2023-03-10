Комарова (Голева) Екатерина Флегонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Голева) Екатерина Флегонтова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1870

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1870

Отец: Комаров Флегонт Сергиев

Мать: не указана

Ф. 3 Оп. 15 Д. 347 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1870
Бракосочетание
01.11.1889

Муж: Голев Степан Михайлов

Рождение ребёнка
10.01.1894

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Голев Степан Михайлов

Рождение ребёнка
16.07.1895

Дочь: Марья Степановна

Отец ребёнка: Голев Степан Михайлов

https://gato.tularegion.ru/object/32701564 | Государственный архив Тульской области | ГАТО Ф. 93 Оп. 1 Д. 1222
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