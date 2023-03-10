Комарова (Голева) Екатерина Флегонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1870
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1870
Отец: Комаров Флегонт Сергиев
Мать: не указана
Ф. 3 Оп. 15 Д. 347 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1870
Бракосочетание
01.11.1889
Рождение ребёнка
10.01.1894
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Голев Степан Михайлов
Рождение ребёнка
16.07.1895
Дочь: Марья Степановна
Отец ребёнка: Голев Степан Михайлов
https://gato.tularegion.ru/object/32701564 | Государственный архив Тульской области | ГАТО Ф. 93 Оп. 1 Д. 1222