Поляков Еремей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Еремей Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1911

Дочь: Бжицкая Ефросинья Еремеевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.10.1957
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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