Поляков Еремей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.10.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1911
Дочь: Бжицкая Ефросинья Еремеевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.10.1957
Бийск, город Бийск, Алтайский край