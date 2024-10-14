Безрукова (Иванова) Мария Ильинична ? 28.08.1918 — найти родственников по фамилии на Familio

Безрукова (Иванова) Мария Ильинична ?

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 28.08.1918

умерла Неизвестно

Мать
Иванова (Ильинцева) Наталья ИоанновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Безруков Дмитрий ФёдоровичНеизвестно г.р.
Дети
Безруков Генадий ДмитриевичНеизвестно г.р.
Безруков Юрий ДмитриевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1918

Отец: не указан

Мать: Иванова (Ильинцева) Наталья Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безруков Генадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безруков Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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