Безрукова (Иванова) Мария Ильинична ?
женский, родилась 28.08.1918
умерла Неизвестно
МатьИванова (Ильинцева) Наталья ИоанновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Безруков Дмитрий ФёдоровичНеизвестно г.р.
Дети
Безруков Генадий ДмитриевичНеизвестно г.р.
Безруков Юрий ДмитриевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1918
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безруков Генадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безруков Дмитрий Фёдорович
Смерть
Неизвестно