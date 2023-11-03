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Андреева Марфа Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуклин Григорий Антонов

Мать: Чуклина Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
19.07.1871

Сын: Андреев Илья Алексеев

Отец ребёнка: Андреев Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
12.06.1872

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Андреев Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
06.02.1878

Сын: Андреев Порфений Алексеев

Отец ребёнка: Андреев Алексей Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Алексей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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