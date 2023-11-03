Андреева Марфа Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чуклин Григорий Антонов
Мать: Чуклина Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
19.07.1871
Отец ребёнка: Андреев Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
12.06.1872
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Андреев Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
06.02.1878
Сын: Андреев Порфений Алексеев
Отец ребёнка: Андреев Алексей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно