Редин Алексей Никитич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Редин Никита
Мать: Редина Анастасия
Рождение ребёнка
07.12.1938
Мать ребёнка: Редина Людмила Изотовна
Мелиховская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
С 1939
Гомель, Гомельская область
Пропал без вести (военное)
Около ?.06.1941
Барановичи, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Редина Людмила Изотовна
Смерть
Неизвестно