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Редин Алексей Никитич

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Место рождения

Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Редин Никита

Мать: Редина Анастасия

Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.12.1938

Сын: Редин Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Редина Людмила Изотовна

Мелиховская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Военная служба
С 1939
Гомель, Гомельская область
Пропал без вести (военное)
Около ?.06.1941
Барановичи, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редина Людмила Изотовна

Смерть
Неизвестно
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