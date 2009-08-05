Захарова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.2009
Сын: Захаров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелина Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злата Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Юрьевич
Работа или профессия
Неизвестно