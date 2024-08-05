Федосья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Борисюк) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Борисюк Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Борисюк) Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Борисюк Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно