Федосья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисюк Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Борисюк) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Борисюк Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Борисюк) Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Борисюк Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно

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