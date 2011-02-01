Яковлева Алферова Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.2011
Сын: Яковлев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий
Рождение ребёнка
27.09.2013
Дочь: Яковлева Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Дмитрий