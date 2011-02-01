Яковлева Алферова Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Алферова Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.2011

Сын: Яковлев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий

Рождение ребёнка
27.09.2013

Дочь: Яковлева Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Дмитрий

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