Куденека Федот Зеновьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Куденека Зеновий Петров
Рождение ребёнка
1804
Сын: Куденека Марк Феодосов (Федотов)
Мать ребёнка: Куденека Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Куденека Василий Феодосов (Федотов)
Мать ребёнка: Куденека Евдокия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно