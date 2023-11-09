Куденека Федот Зеновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куденека Федот Зеновьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Куденека Зеновий Петров

Мать: Куденека Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Куденека Марк Феодосов (Федотов)

Мать ребёнка: Куденека Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Куденека Василий Феодосов (Федотов)

Мать ребёнка: Куденека Евдокия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куденека Евдокия Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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