Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Григорьева

Авдотья Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Трифанов

Рождение ребёнка
04.03.1754 ст.

Сын: Ефим Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Трифанов

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марфа Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Трифанов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрена Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Трифанов

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Афимья Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Трифанов

Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентий Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Трифанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Трифанов

Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
1780
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close