Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Трифанов
Рождение ребёнка
04.03.1754 ст.
Сын: Ефим Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Трифанов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марфа Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Трифанов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрена Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Трифанов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Афимья Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Трифанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврентий Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Трифанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Трифанов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1780