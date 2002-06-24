Иванов Евгений Петрович
Место рожденияКаттакурган, Самаркандская обл., Узбекская ССР
Дата рождения08.09.1968
Дата смерти24.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1968
Отец: Иванов Петр Романович
Каттакурган, Самаркандская обл., Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Каттакурган, Самаркандской обл., Узбекской ССР
Смерть
24.06.2002
Каттакурган, Самаркандская обл., Узбекистан
похоронен на христианском кладбище г. Каттакурган, Самаркандская обл., Узбекистан