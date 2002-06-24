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Иванов Евгений Петрович

Место рождения

Каттакурган, Самаркандская обл., Узбекская ССР

Дата рождения

08.09.1968

Дата смерти

24.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Около 1946 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1968

Отец: Иванов Петр Романович

Мать: Дерменева Надежда Федоровна

Каттакурган, Самаркандская обл., Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Каттакурган, Самаркандской обл., Узбекской ССР
Смерть
24.06.2002
Каттакурган, Самаркандская обл., Узбекистан
похоронен на христианском кладбище г. Каттакурган, Самаркандская обл., Узбекистан
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