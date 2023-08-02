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Гайтов Агубекир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Гайтов Дота Темуркоевич

Мать: Гайтова Госамайхо

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