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Гайтов Агубекир
Гайтов Агубекир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Пол
Мужской
Отец
Гайтов Дота Темуркоевич
1817 г.р.
Мать
Гайтова (Тулатова) Госамайхо
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Гайтов Дота Темуркоевич
Мать:
Гайтова Госамайхо
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