Сахневич (Данова) Антонина Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1935
Дата смерти06.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1935
Отец: Данов Фрол Иванович
Мать: Данова Татьяна Архиповна
Рождение ребёнка
10.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сахневич Владимир Семенович
Рождение ребёнка
15.02.1958
Сын: Сахневич Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сахневич Владимир Семенович
с.Софиевка, Каховский район
Рождение ребёнка
1967
Сын: Сахневич Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Сахневич Владимир Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1995
с.Ермаково, Пензенской области
Похороны
Неизвестно
с.Ермаково, Пензенской области