Сахневич (Данова) Антонина Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахневич (Данова) Антонина Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1935

Дата смерти

06.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1935

Отец: Данов Фрол Иванович

Мать: Данова Татьяна Архиповна

Рождение ребёнка
10.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахневич Владимир Семенович

Рождение ребёнка
15.02.1958

Сын: Сахневич Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сахневич Владимир Семенович

с.Софиевка, Каховский район
Рождение ребёнка
1967

Сын: Сахневич Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Сахневич Владимир Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахневич Владимир Семенович

Смерть
06.02.1995
с.Ермаково, Пензенской области
Похороны
Неизвестно
с.Ермаково, Пензенской области
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